Глава ЦИКа заявила об информационных атаках на его членов

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет об информационных атаках на членов комиссии.

Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию лично меня как главы Центральной избирательной комиссии, так и в адрес других членов ЦИКа и даже их семей. Все эти информационные нападки, личное давление направлены исключительно на то, чтобы дестабилизировать работу Центральной избирательной комиссии и вызвать недоверие украинцев к комиссии и ее руководству, к тому, что она делает", - сказала Слипачук.

Она отметила, что некоторые лица, близкие к определенным политическим партиям, пытаются провести с ней незаконные "консультации" и склонить к тому или иному решению.

Как сообщали Українськi Новини, в последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК.

Также ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента.