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01 июля 2019, понедельник, 20:30 168
Политика 2019-07-01T22:30:02+03:00
Українські Новини
Глава ЦИКа заявила об информационных атаках на его членов

Глава ЦИКа заявила об информационных атаках на его членов

Татьяна Слипачук. Фото: facebook.com
Татьяна Слипачук. Фото: facebook.com

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет об информационных атаках на членов комиссии.

Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию лично меня как главы Центральной избирательной комиссии, так и в адрес других членов ЦИКа и даже их семей. Все эти информационные нападки, личное давление направлены исключительно на то, чтобы дестабилизировать работу Центральной избирательной комиссии и вызвать недоверие украинцев к комиссии и ее руководству, к тому, что она делает", - сказала Слипачук.

Она отметила, что некоторые лица, близкие к определенным политическим партиям, пытаются провести с ней незаконные "консультации" и склонить к тому или иному решению.

Как сообщали Українськi Новини, в последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК.

Также ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента.

Больше новостей о: ЦИК информационная атака Татьяна Слипачук

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