Муниципальная охрана заблокировала кинотеатр "Киев".

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 14:00 группа людей в форме Муниципальной охраны забежала в кинотеатр и закрыла вход в залы металлической решеткой.

На втором этаже вход забаррикадирован барной стойкой.

На месте находится представитель коммунального предприятия "Киевкинофильм" Елена Бабий.

Она заявила, что это не рейдерский захват, а проведение инвентаризации коммунального имущества.

По ее словам, предыдущий арендатор кинотеатра устраивает скандал и не хочет покидать помещение.

Представитель арендатора отрицает это и заявляет, что решение о разрыве договора аренды сейчас оспаривается в судах.

Находящийся на месте событий режиссер Николай Базаркин заявляет, что его избили представители Муниципальной охраны при попытке пройти в кинотеатр.

В частности он говорит, что силу к нему применил член националистической организации С14 Сергей Бондар, являющий сотрудником Муниципальной охраны.

На место событий прибыла полиция.

Представитель КП "Киевкинофильм" заявляет, что блокирование кинотеатра будет длиться сутки.

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Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрации заяивла, что новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз.