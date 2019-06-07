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07 июня 2019, пятница, 15:07 654
Политика 2019-06-07T15:16:10+03:00
Українські Новини
Муниципальная охрана заблокировала кинотеатр "Киев"

Муниципальная охрана заблокировала кинотеатр "Киев"

Блокирование кинотеатра
Блокирование кинотеатра "Киев"

Муниципальная охрана заблокировала кинотеатр "Киев".

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 14:00 группа людей в форме Муниципальной охраны забежала в кинотеатр и закрыла вход в залы металлической решеткой.

На втором этаже вход забаррикадирован барной стойкой.

На месте находится представитель коммунального предприятия "Киевкинофильм" Елена Бабий.

Она заявила, что это не рейдерский захват, а проведение инвентаризации коммунального имущества.

По ее словам, предыдущий арендатор кинотеатра устраивает скандал и не хочет покидать помещение.

Представитель арендатора отрицает это и заявляет, что решение о разрыве договора аренды сейчас оспаривается в судах.

Находящийся на месте событий режиссер Николай Базаркин заявляет, что его избили представители Муниципальной охраны при попытке пройти в кинотеатр.

В частности он говорит, что силу к нему применил член националистической организации С14 Сергей Бондар, являющий сотрудником Муниципальной охраны.

На место событий прибыла полиция.

Представитель КП "Киевкинофильм" заявляет, что блокирование кинотеатра будет длиться сутки.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрации заяивла, что новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз.

Больше новостей о: Захват Кинотеатр Киев КП "Муниципальная охрана"

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