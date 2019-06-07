Муниципальная охрана заблокировала кинотеатр "Киев".\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nОколо 14:00 группа людей в форме Муниципальной охраны забежала в кинотеатр и закрыла вход в залы металлической решеткой.\r\nНа втором этаже вход забаррикадирован барной стойкой.\r\nНа месте находится представитель коммунального предприятия "Киевкинофильм" Елена Бабий.\r\n\r\n\r\nОна заявила, что это не рейдерский захват, а проведение инвентаризации коммунального имущества.\r\nПо ее словам, предыдущий арендатор кинотеатра устраивает скандал и не хочет покидать помещение.\r\nПредставитель арендатора отрицает это и заявляет, что решение о разрыве договора аренды сейчас оспаривается в судах.\r\nНаходящийся на месте событий режиссер Николай Базаркин заявляет, что его избили представители Муниципальной охраны при попытке пройти в кинотеатр.\r\n\r\n\r\nВ частности он говорит, что силу к нему применил член националистической организации С14 Сергей Бондар, являющий сотрудником Муниципальной охраны.\r\nНа место событий прибыла полиция.\r\nПредставитель КП "Киевкинофильм" заявляет, что блокирование кинотеатра будет длиться сутки.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=W0JZHRWWzT4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрации заяивла, что новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз.