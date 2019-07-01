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01 липня 2019, понеділок, 18:42 16
Афіша 2019-07-01T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві пройде "Тиждень швейцарського кіно": що покажуть

У Києві пройде "Тиждень швейцарського кіно": що покажуть

Квитки в кіно. Фото: pixabay
Квитки в кіно. Фото: pixabay

З 4 по 7 липня в столичному кінотеатрі "Жовтень" пройде третій фестиваль "Тиждень швейцарського кіно", на якому будуть представлені 4 актуальні картини останніх років, відібрані на європейських фестивалях. Про це повідомляє arthousetraffic


Фестиваль відкриє мелодрама "Мрія Катріни"

Катріна хоче мати дітей, але її чоловік гине в автокатастрофі і завдяки пересадці голови він повертається іншою людиною. На міжнародному кінофестивалі в Дубліні "Мрія Катріни" була відзначена за кращу операторську роботу. Відкриття фестивалю відбудеться 4 липня о 19:15.

Швейцарсько-німецька драма "Невинний"

У центрі сюжету - жінка, яка віддана сім'ї, християнам-традиціоналістів і своїй дослідницькій роботі. Зустріч з колишнім коханцем ставить під сумнів її почуття, образ життя, а згодом і віру. Показ заплановано на 5 липня, 19:00.

Драма "За вітром"

Сюжет фільму побудований навколо молодої пари, яка тікає від метушні міста у віддалений альпійський куточок. Але у їхнє щасливе і розмірене життя вривається інженер, який приїхав для установки вітряної турбіни. Захід відбудеться 6 липня о 18:55.

Драма "Щасливий Лазар"

 У свій час вона була відзначена премією за кращий сценарій Каннського кінофестивалю. Фільм розповідає про дружбу простодушного сільського дурника Лазаря і розбещеного аристократа Танкреді. Показ відбудеться 7 липня в 18:55.

Швейцарія сподівається за допомогою цієї програми зробити свій внесок у нинішню дискусію в Україні і розглядає її як доповнення до швейцарської стратегії співробітництва для України. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Нагадаємо, що фестиваль був перенесений з заблокованого кінотеатру "Київ", який залишається закритим.

Кращі серіали червня за версією BBC Culture.

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