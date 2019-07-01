Понад 70% українців за прямий діалог Зеленського з РФ заради миру на Донбасі, - опитування

70,4% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", вважають, що Президент Володимир Зеленський повинен піти на прямий діалог з Росією заради встановлення миру на сході країни.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\n30% опитаних відповіли на питання, що скоріше так, ніж ні, а 40,4% - вважають, що безумовно повинен піти на такі переговори.\r\n18,7% респондентів проти такого діалогу, 10,9% - не змогли відповісти.\r\nКрім того, 54,8% опитаних вважають, що Зеленський повинен піти на прямий діалог з керівниками самопроголошених "Луганської народної республіки і "Донецької народної республіки" заради миру на Донбасі.\r\n33,3% респондентів виступають проти такого діалогу, 12,1% - важко відповісти.\r\nОпитування проводилося з 13 по 19 червня серед 3 013 повнолітніх респондентів.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче "інформаційний референдум" про мир з Росією.\r\nРаніше Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.