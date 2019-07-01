Понад 70% українців за прямий діалог Зеленського з РФ заради миру на Донбасі, - опитування

70,4% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", вважають, що Президент Володимир Зеленський повинен піти на прямий діалог з Росією заради встановлення миру на сході країни.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

30% опитаних відповіли на питання, що скоріше так, ніж ні, а 40,4% - вважають, що безумовно повинен піти на такі переговори.

18,7% респондентів проти такого діалогу, 10,9% - не змогли відповісти.

Крім того, 54,8% опитаних вважають, що Зеленський повинен піти на прямий діалог з керівниками самопроголошених "Луганської народної республіки і "Донецької народної республіки" заради миру на Донбасі.

33,3% респондентів виступають проти такого діалогу, 12,1% - важко відповісти.

Опитування проводилося з 13 по 19 червня серед 3 013 повнолітніх респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче "інформаційний референдум" про мир з Росією.

Раніше Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.