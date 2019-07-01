Зеленский уволил 5 глав райадминистраций в Киевской области

Президент Владимир Зеленский уволил 5 председателей районных государственных администраций в Киевской области.

Об этом говорится в распоряжениях №66-70 от 1 июля, передают Українські Новини.

В частности Зеленский уволил Вадима Чередника с должности председателя Бородянской райадминистрации, Владислава Одинца - Васильковской, Вячеслава Савенко - Вышгородской, Михаила Письменного - Обуховской и Александра Жданова с должности председателя Полесской райадминистрации.

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Как сообщают Українські Новини, Зеленский уволил двух губернаторов и сразу назначил на замену их заместителей.

Также ранее Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.