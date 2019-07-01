НСТУ поновила на посаді голови правління Аласанію

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) прийняла рішення поновити на посаді голови правління НСТУ Зураба Аласанію.\r\nПро це йдеться в повідомленні телерадіокомпанії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, 27 червня наглядова рада прийняла рішення скасувати свої попередні рішення щодо дострокового припинення контракту від 4 травня 2017 року між НСТУ і Аласанією.\r\nТакож було скасовано рішення про призначення Миколи Чернотицького виконуючим обов'язки голови правління.\r\nТаким чином, з 1 липня відновлені повноваження Аласанії на умовах контракту від 4 травня 2017 року сроком до 13 травня 2021 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 червня Аласанія звільнився до офіційного його поновлення на посаді голови правління НСТУ згідно з рішенням суду.\r\nРаніше суд скасував рішення наглядової ради НСТУ про звільнення Аласанії.\r\nУ лютому Аласанія подав до суду для скасування рішення наглядової ради про його звільнення.\r\nТакож наглядова рада НСТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.\r\nРаніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.