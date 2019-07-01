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01 липня 2019, понеділок, 15:23 20
Суспільство 2019-07-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
НСТУ поновила на посаді голови правління Аласанію

НСТУ поновила на посаді голови правління Аласанію

Зураб Аласанія
Зураб Аласанія

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) прийняла рішення поновити на посаді голови правління НСТУ Зураба Аласанію.

Про це йдеться в повідомленні телерадіокомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 27 червня наглядова рада прийняла рішення скасувати свої попередні рішення щодо дострокового припинення контракту від 4 травня 2017 року між НСТУ і Аласанією.

Також було скасовано рішення про призначення Миколи Чернотицького виконуючим обов'язки голови правління.

Таким чином, з 1 липня відновлені повноваження Аласанії на умовах контракту від 4 травня 2017 року сроком до 13 травня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня Аласанія звільнився до офіційного його поновлення на посаді голови правління НСТУ згідно з рішенням суду.

Раніше суд скасував рішення наглядової ради НСТУ про звільнення Аласанії.

У лютому Аласанія подав до суду для скасування рішення наглядової ради про його звільнення.

Також наглядова рада НСТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.

Раніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.

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