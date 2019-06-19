Суд отменил решение набсовета НОТУ об увольнении Аласании

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном прекращении контракта председателя правления НОТУ Зураба Аласании.\r\nОб этом сообщила член набсовета Светлана Остапа на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить", - написала она.\r\nПри этом суд не удовлетворил иски Аласании к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Остапе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в феврале Аласания подал в суд для отмены решения Набсовета о его увольнении.\r\nТакже Набсовет НОТУ отложил расторжение контракта с предправления Аласанией.\r\nРанее стало известно, что Аласанию уволили из-за Порошенко.