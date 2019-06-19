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19 июня 2019, среда, 18:10 36
Судебная власть 2019-06-19T18:10:32+03:00
Українські Новини
Суд отменил решение набсовета НОТУ об увольнении Аласании

Суд отменил решение набсовета НОТУ об увольнении Аласании

Зураб Аласания
Зураб Аласания

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном прекращении контракта председателя правления НОТУ Зураба Аласании.

Об этом сообщила член набсовета Светлана Остапа на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить", - написала она.

При этом суд не удовлетворил иски Аласании к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Остапе.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Аласания подал в суд для отмены решения Набсовета о его увольнении.

Также Набсовет НОТУ отложил расторжение контракта с предправления Аласанией.

Ранее стало известно, что Аласанию уволили из-за Порошенко.

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