Зеленский предложил новую формулу расчета цены на электричество вместо "Роттердам+"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде урегулировать законодательство для снижения стоимости электрической энергии.

Соответствующий законопроект №10401 зарегистрирован в Раде 26 июня, передают Українські Новини.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины определен как неотложный.

Согласно тексту законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии", предлагалось перенести запуск новой модели рынка электроэнергии с 1 июля на 1 сентября 2019 года и до 1 июля утвердить порядок осуществления тестовых операций на рынке электроэнергии.

Также законопроектом предлагается изменить формулу расчета стоимости энергетического угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС) с учетом реально обоснованных затрат на производство электроэнергии.

Отмечается, что при расчете прогнозной цены продажи электрической энергии в оптовый рынок электрической энергии Украины производителями, работающими по ценовым заявкам, обязательно учитывается, что цена энергетического угля не может превышать стоимость, рассчитанную по формуле: Цнпк = Цвин × Іс+ Цвт

Где Цнпк - цена энергетического угля;

Цвин - индикативная цена угля, которая определяется на основании средней цены на европейском рынке (на основе средних индексов API2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы Амстердам - Роттердам - Антверпен) за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены, которая рассчитывается с учетом средневзвешенного курса на межбанковском рынке (на время установления официального курса гривны).

Іс - дисконт на содержание серы, этот показатель устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на уровне от 0,9 до 0,99;

Цвт - средняя стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета экономически обоснованной стоимости угля.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.

Герус заявил, что Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы. Также КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела "Роттердам+".