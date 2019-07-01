Гривневые депозиты физлиц в ПУМБ превысили 6 млрд гривен

Портфель депозитов (срочные и депозиты по требованию) физических лиц в гривне в Первом украинском международном банке достиг 6,068 млрд гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\n"Привлекательная процентная ставка, гибкие условия депозитов и высокий уровень надежности делают ПУМБ одним из лучших банков для сохранения и приумножения средств. Так, по состоянию на 26 июня портфель депозитов (срочные и депозиты по требованию) физических лиц в гривне достиг 6,068 млрд гривен. Прирост гривневого депозитного портфеля физических лиц банка составил + 18,33% или +940 млн гривен с начала года", - говорится в нем.\r\nСтремительный рост гривневого депозитного портфеля обусловлен двумя факторами: привлечением новых для банка клиентов и увеличением средней суммы депозита.\r\n"Мы в ПУМБ задали интенсивный темп наращивания депозитного портфеля еще с конца прошлого года. Тогда только за декабрь прирост превысил 200 млн грн. А сейчас за полгода мы фиксируем прирост уже в почти 1 млрд грн. Секрет успеха ПУМБ прост: мы предлагаем одни из лучших условий на рынке - высокую доходность и удобные условия вкладов, - оставляем за клиентом право самостоятельно управлять своими средствами через мобильное приложение и гарантируем высокую надежность. Все больше клиентов доверяют свои средства в ПУМБ, потому что знают: здесь их деньги будут сохранены и приумножены", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.\r\nСвои средства на депозитах в банке разместили уже более 80 тысяч клиентов.\r\nТолько с начала этого года их количество выросло на 12 тысяч или + 17,6%.\r\nПУМБ недавно вошел в ТОП-5 номинации «Выбор населения» рейтинга «Финансовый оскар» журнала «Бизнес».\r\nВ номинацию «Выбор населения» вошли банки, которым население доверяет больше и, соответственно, выбирает их для размещения вкладов.\r\nОбщий портфель средств розничных клиентов ПУМБ, который включает текущие и срочные депозиты в гривне и валюте, а также остатки на текущих счетах, по состоянию на 1 мая 2019 составил 17,719 млрд.\r\nКак сообщали Українські Новини, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) открыл отдельное VIP-отделение для обслуживания клиентов клуба Persona.\r\nТакже ранее ПУМБ совместно с Опендатабот запускают сервис проверки контрагентов.