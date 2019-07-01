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01 июля 2019, понедельник, 13:06 491
Финансы 2019-07-01T13:09:27+03:00
Українські Новини
Гривневые депозиты физлиц в ПУМБ превысили 6 млрд гривен

Гривневые депозиты физлиц в ПУМБ превысили 6 млрд гривен

Портфель депозитов (срочные и депозиты по требованию) физических лиц в гривне в Первом украинском международном банке достиг 6,068 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Привлекательная процентная ставка, гибкие условия депозитов и высокий уровень надежности делают ПУМБ одним из лучших банков для сохранения и приумножения средств. Так, по состоянию на 26 июня портфель депозитов (срочные и депозиты по требованию) физических лиц в гривне достиг 6,068 млрд гривен. Прирост гривневого депозитного портфеля физических лиц банка составил + 18,33% или +940 млн гривен с начала года", - говорится в нем.

Стремительный рост гривневого депозитного портфеля обусловлен двумя факторами: привлечением новых для банка клиентов и увеличением средней суммы депозита.

"Мы в ПУМБ задали интенсивный темп наращивания депозитного портфеля еще с конца прошлого года. Тогда только за декабрь прирост превысил 200 млн грн. А сейчас за полгода мы фиксируем прирост уже в почти 1 млрд грн. Секрет успеха ПУМБ прост: мы предлагаем одни из лучших условий на рынке - высокую доходность и удобные условия вкладов, - оставляем за клиентом право самостоятельно управлять своими средствами через мобильное приложение и гарантируем высокую надежность. Все больше клиентов доверяют свои средства в ПУМБ, потому что знают: здесь их деньги будут сохранены и приумножены", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

Свои средства на депозитах в банке разместили уже более 80 тысяч клиентов.

Только с начала этого года их количество выросло на 12 тысяч или + 17,6%.

ПУМБ недавно вошел в ТОП-5 номинации «Выбор населения» рейтинга «Финансовый оскар» журнала «Бизнес».

В номинацию «Выбор населения» вошли банки, которым население доверяет больше и, соответственно, выбирает их для размещения вкладов.

Общий портфель средств розничных клиентов ПУМБ, который включает текущие и срочные депозиты в гривне и валюте, а также остатки на текущих счетах, по состоянию на 1 мая 2019 составил 17,719 млрд.

Как сообщали Українські Новини, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) открыл отдельное VIP-отделение для обслуживания клиентов клуба Persona.

Также ранее ПУМБ совместно с Опендатабот запускают сервис проверки контрагентов.

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