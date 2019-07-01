Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе

В то время, как спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности, 4 ребенка в возрасте 1-2 лет погибли в понедельник в результате пожара в селе Черное (Одесская область).\r\nОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nВ понедельник в 08:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Черное Окнянського района возник пожар в жилом доме.\r\nПо прибытии на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в частном жилом доме.\r\n"Матерей 2000 и 1996 г. р. на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Во время пожара погибли две дочери 2017 г. р. и 2018 г. р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г. р. и 2018 г. р., другой матери", - говорится в сообщении.\r\nПожарные ликвидировали пожар в 09:35 на площади 40 кв. метров.\r\nПричина пожара и смерти устанавливаются.\r\nПожарные на месте происшествия. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи. Ранее масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.\r\nКроме того, нацпарк Одесской области был охвачен сильным пожаром.