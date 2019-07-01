Group DF отрицает продажу Фирташем своей доли в телеканале "Интер"

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF отрицает продажу бизнесменом Дмитрием Фирташем своей доли в телеканале "Интер".

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Никаких переговоров о продаже доли Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний не ведется. Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа", - сказано в нем.

Кроме того, в Group DF подозревают, что речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF.

Согласно информации на сайте телеканала, по состоянию на 31 декабря 2018 года телеканал "Интер" на 45% принадлежал Валерию Хорошковскому, на 36% Дмитрию Фирташу, на 9% Сергею Левочкину (Фирташу и Левочкину через GDF Media Limited), и на 10% Светлане Плужниковой (вдове депутата Рады Игоря Плужникова).

Как сообщали Українськi Новини, у Медведчука уже также опровергли покупку "Интера".

Согласно сообщению "Страны", ранее в Telegram-канале "Украинского Института анализа и менеджмента политики" сообщалось, что Медведчук якобы купил у предпринимателя Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".

Ранее опровергать продажу Медведчуку своего телеканала пришлось Владимиру Макеенко.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.