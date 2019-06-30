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30 июня 2019, воскресенье, 13:47 152
Общество 2019-06-30T13:47:50+03:00
Українські Новини
Украинцы снизили калорийность своего питания

Украинцы снизили калорийность своего питания

В Украине снизилась средняя энергетическая ценность суточного рациона питания. При этом калорийность все равно существенно превышает норму. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В 2017 году средняя калорийность питания составляла 2994 ккал, а в 2018 году - 2978 ккал. По данным статистического ведомства, доля населения, энергетическая ценность питания суточного рациона которого меньше 2100 ккал, в 2018 году составила 24,8%, в 2017 году - 23,4%.

Нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии утверждены приказом Министерства здравоохранения от 3.09.2017 №1073.

Нормы отличаются для разных возрастных групп, зависят от пола и физической активности. Норма для лиц пожилого возраста составляет 1600-2000 ккал.

Максимальная энергетическая ценность в 4100 ккал установлена для мужчин в возрасте 18-29 лет, работников особо тяжелого физического труда, с очень высокой физической активностью.

Научные работники, студенты гуманитарных специальностей, программисты, контролеры, педагоги, диспетчеры в возрасте 18-29 лет в среднем нуждаются в 2450 ккал. Для женщин нормы еще ниже.

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