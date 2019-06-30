подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
30 июня 2019, воскресенье, 08:26 164
Силовые структуры 2019-06-30T08:26:54+03:00
Українські Новини
Боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

Боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

За минувшие сутки сепаратисты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил утром в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что 15 раз применялись запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи н.п. Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское; Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцевое, Зализное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики пытаются обвинить подразделения ОСв обстреле населенного пункта.

Накануне потери были у ВСУ и боевиков.

Больше новостей о: Боевики война на Донбассе обстрелы на Донбассе

Архив
Новости
Для кого могут быть опасны свежевыжатые фреши 09:30
В ЦИКе утвердят очередность партий в избирательном бюллетене 09:22
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
Украинцев признали самой сексуальной в мире нацией 08:56
Боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые 08:26
больше новостей
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok