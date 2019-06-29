Освобожденного из плена украинца Великого СБУ передала в прокуратуру

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного 28 июня из плена украинца Дмитрия Великого для расследования дела о дезертирстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса.

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, к освобожденному из плена военному ночью ворвалась СБУ.

В четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.