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29 июня 2019, суббота, 17:12 1537
Силовые структуры 2019-06-29T17:18:21+03:00
Українські Новини
Освобожденного из плена украинца Великого СБУ передала в прокуратуру

Освобожденного из плена украинца Великого СБУ передала в прокуратуру

Дмитрий Великий. Скриншот видео 112
Дмитрий Великий. Скриншот видео 112

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного 28 июня из плена украинца Дмитрия Великого для расследования дела о дезертирстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса.

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, к освобожденному из плена военному ночью ворвалась СБУ.

В четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

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