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29 июня 2019, суббота, 11:15 90
Кабмин 2019-06-29T11:15:39+03:00
Українські Новини
Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада

Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада

Лилия Гриневич.
Лилия Гриневич.

Заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич за май составила 39,7 тыс. гривен, ее заместителей - от 48,4 тыс. до 59,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 80,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гриневич в мае, составила 39 747 гривен, из них должностной оклад - 11 636 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 142 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 745 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 636 гривен, командировочные - 7 867 гривен, отпускные - 3 215 гривен, индексация - 506 гривен.

Зарплата заместителей министра Романа Гребы составила 95,2 тыс. гривен, Павла Хобзея - 114,6 тыс. гривен, Максима Стрихи - 53,3 тыс. гривен, Юрия Рашкевича - 90 тыс. гривен, Вадима Карандия - 53 тыс. гривен, Светланы Даниленко - 49,5 тыс. гривен и госсекретаря Павла Полянского - 80,7 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Гриневич потратила 183 тыс. гривен на командировки по Украине и за границу в 2018.

Тем временем, госсекретарь Минобразования заработал на 22 тысячи больше Гриневич в январе.

Ранее НАПК внесло предписания Гриневич и Кубиву.

Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саенко и Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на выборах Рады.

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