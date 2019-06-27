Сливает данные и вмешивается в работу следователей: адвокаты Порошенко требуют открыть дело на Трубу

Защита бывшего Президента Петра Порошенко просит правоохранителей открыть дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы из-за вмешательства в работу следователей и разглашения данных досудебного расследования.

Об этом на брифинге сказал адвокат экс-Президента Игорь Головань, передают Українськi Новини.

Он отметил, что директор ГБР не имеет права вмешиваться в дела, которые ведут следователи бюро, в частности, речь идет об уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.

"В сегодняшнем интервью (Интернет-изданию "Страна.ua") Труба очень нам помог, "признался" в своих правонарушениях и так это сделал, что аж не хочется верить своей удаче", - отметил адвокат.

Головань подчеркнул, что Труба непосредственно вмешивался в работу следователей ГБР и давил на них.

"Следователь является самостоятельным в своей деятельности и вмешательство лиц, не имеющих на то полномочий, запрещается...Директор же ГБР только то и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, которые работают в Государственном бюро расследований. Именно в отношении этого мы подготовили и будем подавать заявления о совершении Трубой уголовного правонарушения", - сказал адвокат.

Он также отметил, что Труба допускает утечку конфиденциальной информации об уголовных производствах, которая затем обнаруживается, в частности, у бывшего замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Защита Порошенко допускает, что таким путем секретная информация, в том числе, в оборонной сфере может попадать к российским властям.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция открыла уголовное производство по заявлению о якобы дачей Портновым заведомо ложных сообщений о преступлениях экс-Президента Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований открыло 8 уголовных производств против Порошенко.