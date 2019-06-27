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27 июня 2019, четверг, 14:34 221
Общество 2019-06-27T14:34:35+03:00
Українські Новини
Минрегионстрой считает действующими отмененные судом нормы по ограничению застройки

Минрегионстрой считает действующими отмененные судом нормы по ограничению застройки

Минрегион. Фото: socportal.info
Минрегион. Фото: socportal.info

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что отмененные судом государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий", которыми вводились ограничения высотности застройки и ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности, продолжают действовать.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"На днях Шестым апелляционным судом были отменены все предыдущие решения по обжалованию вступления в силу нового ГСН "Планировка и застройка территорий" и признан недействительным приказ Минрегионстроя №100 об утверждении этого ГСН, однако не сам ГСН. Поэтому хочу прояснить ситуацию. Признание этого приказа недействительным никак не влияет на силу самого ГСН", - сказал замминистра.

По словам Парцхаладзе, приказ министерства является только техническим инструментом, который утверждает и дает старт для публикации государственных строительных норм, после чего они вступают в силу в соответствии с законом и не могут быть остановлены другим способом.

"Это необратимый процесс и поэтому действие данного ГСН не приостанавливалось ни на минуту", - прокомментировал он.

Замминистра отметил, что все же Минрегионстрой намерен подать кассационную жалобу на решение суда.

Как сообщали Українськi Новини, в Ирпене из-за планов по застройке выселяют в Бучу городской отдел пробации, который подчиняется Министерству юстиции, с паспортным столом.

Государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий" вступили в силу 1 сентября 2018 года, хотя за несколько дней перед этим суд приостановил их введение.

Данные нормы предусматривают ограничения высотности застройки в зависимости от типа и количества населения в населенном пункте, а также регламентируют плотность застройки и застройку зеленых зон в населенных пунктах.

Больше новостей о: Застройка Минрегионстрой Лев Парцхаладзе государственные строительные нормы Украины

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