Рада второй день не публикует текст законопроекта Зеленского о снижении тарифов на электроэнергию

Верховная Рада второй день не публикует текст законопроекта Президента Владимира Зеленского о снижении тарифов на электроэнергию.

Соответствующий законопроект №10401 зарегистрирован в Раде 26 июня, передают Українські Новини.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины определен как неотложный.

Текст законопроекта с названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии" на данный момент на сайте Верховной Рады отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.

Ранее СМИ писали, что Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии.

Законом "О рынке электрической энергии" предусмотрено введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.