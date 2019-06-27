Українці хочуть бачать прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування

13% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", хочуть бачити прем'єр-міністром лідера Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 11% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко і 10% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, хто повинен стати прем'єр-міністром після обрання Володимира Зеленського Президентом - кандидат зі значним досвідом управління країною чи нова особа навіть без досвіду державного управління?

55% висловилися за досвідченого політика, 35% - за нове обличчя, а 10% не змогли відповісти.

Після цього респондентам запропонували вибрати зі списку політика, який має стати прем'єром після парламентських виборів 21 липня.

13% обрали Бойка, 11% - Тимошенко, 10% - Гройсмана, 7% - лідера партії "Сила і честь", колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Смешка, 6% - голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, 5% - лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

По 4% висловилися за призначення прем'єром колишнього Президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, лідера партії "Рух нових сил", колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, 3% - за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, по 2% - за мера Львова, лідера партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового та депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Іншого кандидата обрали 7% опитаних, жодного із запропонованих - 7%, а ще 14% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 12-20 червня серед 6 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,3%

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології від 26 травня - 7 червня 12,9% хотіли бачити прем'єром Бойка, 11,3% - Тимошенко і 8,1% - Смешка.

Тим часом 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.