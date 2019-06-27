Українці хочуть бачать прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування

13% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", хочуть бачити прем'єр-міністром лідера Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 11% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко і 10% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nРеспондентів запитали, хто повинен стати прем'єр-міністром після обрання Володимира Зеленського Президентом - кандидат зі значним досвідом управління країною чи нова особа навіть без досвіду державного управління?\r\n55% висловилися за досвідченого політика, 35% - за нове обличчя, а 10% не змогли відповісти.\r\nПісля цього респондентам запропонували вибрати зі списку політика, який має стати прем'єром після парламентських виборів 21 липня.\r\n13% обрали Бойка, 11% - Тимошенко, 10% - Гройсмана, 7% - лідера партії "Сила і честь", колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Смешка, 6% - голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, 5% - лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.\r\nПо 4% висловилися за призначення прем'єром колишнього Президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, лідера партії "Рух нових сил", колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, 3% - за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, по 2% - за мера Львова, лідера партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового та депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.\r\nІншого кандидата обрали 7% опитаних, жодного із запропонованих - 7%, а ще 14% не змогли відповісти.\r\nОпитування проводилося 12-20 червня серед 6 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.\r\nПомилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,3%\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології від 26 травня - 7 червня 12,9% хотіли бачити прем'єром Бойка, 11,3% - Тимошенко і 8,1% - Смешка.\r\nТим часом 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.