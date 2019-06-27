В зоні ООС сепаратисти втратили двох бойовиків у відповідь на поранення українських військових

Бойовики 39 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 26 червня, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення, а ще троє - бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм", - сказано в ньому.

Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" вони здійснили 24 обстріли поблизу Старогнатівки, Широкиного, Кам'янки, Богданівки, Павлополя, Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар'їнки, Опитного, Водяного і Талаківки.

В районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики зробили 15 обстрілу в районі Луганського, Кримського, Зайцевого, Майорська, Новолуганського, Гладосово, Південного, Катеринівки і Майського.

"За минулу добу чотири українських військовослужбовців зазанли поранення, ще троє - бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить "мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, серед бойовиків було двоє вбитих.

Як повідомляли Українські Новини, українські військові почали відхід з позицій близько Станиці Луганської.

25 червня бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ООС, 5 українських військових були поранені, а ще 2 травмовані.