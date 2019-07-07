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07 июля 2019, воскресенье, 06:30 1501
Жизнь 2019-07-07T09:30:02+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали, что делать, если ребенок проглотил сторонний предмет

В МОЗ рассказали, что делать, если ребенок проглотил сторонний предмет

Дети. Фото: depositphotos
Дети. Фото: depositphotos

Маленьким любознательным детям всегда интересно все узнать и особенно попробовать. Это могут быть булавки, батарейки, монеты и многое другое. На протяжении года в приемное отделение "Охматдет" обращается около полтысячи детей с жалобами на проглатывание сторонних предметов. Министерство здавоохранения рассказало, что нужно делать в таких случаях.

Что глотают дети

  1. Кнопкоподобные литиевые батарейки.


    Попадая в пищеварительный тракт, батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры более 100 градусов. Из нее начинает вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек.

  2. Детские конструкторы, которые содержат много маленьких высокомощных магнитов.

    Органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами, подвергаются воздействию высокого давления - в результате притяжения магнитов друг к другу. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок будет нуждаться в сложной операции.

  3. Гидрогелевые шарики для интерьера.

    Когда такие шарики попадают в желудок, они могут значительно увеличиваться в объеме и приводить к кишечной непроходимости.

  4. Безоар

    Инородные тела, формируются при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, постепенно накапливаются в желудке. Трихобезоары - когда ребенок постоянно глотает свои или чужие волосы, которые со временем собираются в желудке. Пиксобезоары - возникают при постоянном проглатывании жвачки или пластилина. Большие безоры могут вызвать тяжелые осложенения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Чтобы их устранить - требуется оперативное вмешательство.

Как уберечь ребенка от глотания посторонних предметов

Не давать маленьким детям игрушки, которые не предназначены для их возраста, не оставлять мелкие вещи в зоне доступности для ребенка, хранить деньги в кошельках, батарейки в ящиках, а украшения в шкатулках.

Родителям обязательно нужно обратиться к врачу, если ребенок проглотил батарейку любого размера, магниты, любое инородное тело, что вызвало рвоту, не возможность самостоятельно глотать; любое инородное теле с гострым, режущим строением.

Напомним, ранее двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Умер 5-летний ребенок, которого ранил полицейский.

 

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