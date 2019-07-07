Отравление, которое может привести к смерти: что нужно знать о ботулизме

С наступлением весны и лета все чаще можно услышать о новых случаях ботулизма. Менее месяца назад было заявлено о вспышке ботулизма на Херсонщине, Министерство здравоохранения решило напомнить откуда берется это заболевание и что делать, чтобы его не подхватить.

Ботулизм - это пищевое отравление. Чаще всего он попадает в организм с вяленой, копченой рыбой или домашними консервами. Нельзя узнать заражены ли ботулотоксинами продукты, ведь этот яд не изменяет вкус и вид пищи.

Как избежать ботулизма

Возбудители ботулизма могут "прятаться" в любых продуктах, не прошедших достаточной термической обработки, как попало транспортировались или хранились.

Наиболее подвержены заражению ботулизмом продукты:

Вяленая, копченая, соленая или консервированная рыба;

Мясные и грибные консервы, особенно домашнего производства;

Копченое мясо.

Также ботулотоксины не редко содержатся в колбасе и ветчине.

Профилактика ботулизма

Нужно соблюдать правила гигиены, поддерживать чистоту во время приготовления пищи; Отделять сырое от готового, не резать на одной доске, например, мясо и овощи; Забыть о принципе "горячее сырым не бывает" - всегда тщательно соблюдать нормы при тепловой обработке; Хранить продукты в безопасной температуре; Пользоваться чистой водой, не промывать овощи водой из реки и тому подобное.

Если есть сомнения по поводу качества продуктов - лучше и вовсе их не есть.



Симптомы ботулизма

нарушение близкого зрения, не сможете читать текст;

сильно выраженная сухость во рту;

головокружение;

слабость;

тошнота, рвота, вздутие живота;

Чаще всего первые симптомы ботулизма появляются не сразу, а через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Иногда симптомы проявляются почти сразу (через час-два), а иногда - через 3-5 дней. Зависит от тяжести отравления.

Как развивается ботулизм

Первый явный симптом ботулизма - нарушение зрения, люди жалуются на "туман" перед глазами. Далее сухость слизистых оболочек, тяжело глотать, может поменяться тембр голоса.

Следующие пару дней очень болит голова, мучает бессонница, поднимается температура. В тяжелых случаях - недостаток воздуха.

Успех лечения зависит от своевременной диагностики и лечения. Чем раньше пациенту введут ботулиничный антитоксин, тем меньше рисков для здоровья.

Напомним, ранее мать с дочерью поели домашние консервы и подхватили ботулизм.

Также мужчина попал в реанимацию из-за домашнего паштета.

В Киеве продавалась зараженная ботулизмом рыба: один мужчина отравился.