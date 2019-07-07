Отравление, которое может привести к смерти: что нужно знать о ботулизме

С наступлением весны и лета все чаще можно услышать о новых случаях ботулизма. Менее месяца назад было заявлено о вспышке ботулизма на Херсонщине, Министерство здравоохранения решило напомнить откуда берется это заболевание и что делать, чтобы его не подхватить.\r\nБотулизм - это пищевое отравление. Чаще всего он попадает в организм с вяленой, копченой рыбой или домашними консервами. Нельзя узнать заражены ли ботулотоксинами продукты, ведь этот яд не изменяет вкус и вид пищи.\r\nКак избежать ботулизма\r\nВозбудители ботулизма могут "прятаться" в любых продуктах, не прошедших достаточной термической обработки, как попало транспортировались или хранились.\r\nНаиболее подвержены заражению ботулизмом продукты:\r\n\r\nВяленая, копченая, соленая или консервированная рыба;\r\nМясные и грибные консервы, особенно домашнего производства;\r\nКопченое мясо.\r\n\r\nТакже ботулотоксины не редко содержатся в колбасе и ветчине.Профилактика ботулизма\r\n\r\n\r\nНужно соблюдать правила гигиены, поддерживать чистоту во время приготовления пищи;\r\nОтделять сырое от готового, не резать на одной доске, например, мясо и овощи;\r\nЗабыть о принципе "горячее сырым не бывает" - всегда тщательно соблюдать нормы при тепловой обработке;\r\nХранить продукты в безопасной температуре;\r\nПользоваться чистой водой, не промывать овощи водой из реки и тому подобное.\r\n\r\n\r\nЕсли есть сомнения по поводу качества продуктов - лучше и вовсе их не есть.Симптомы ботулизма\r\n\r\nнарушение близкого зрения, не сможете читать текст;\r\nсильно выраженная сухость во рту;\r\nголовокружение;\r\nслабость;\r\nтошнота, рвота, вздутие живота;\r\n\r\nЧаще всего первые симптомы ботулизма появляются не сразу, а через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Иногда симптомы проявляются почти сразу (через час-два), а иногда - через 3-5 дней. Зависит от тяжести отравления.\r\nКак развивается ботулизм\r\nПервый явный симптом ботулизма - нарушение зрения, люди жалуются на "туман" перед глазами. Далее сухость слизистых оболочек, тяжело глотать, может поменяться тембр голоса.\r\nСледующие пару дней очень болит голова, мучает бессонница, поднимается температура. В тяжелых случаях - недостаток воздуха.\r\nУспех лечения зависит от своевременной диагностики и лечения. Чем раньше пациенту введут ботулиничный антитоксин, тем меньше рисков для здоровья.\r\nНапомним, ранее мать с дочерью поели домашние консервы и подхватили ботулизм.\r\nТакже мужчина попал в реанимацию из-за домашнего паштета.\r\nВ Киеве продавалась зараженная ботулизмом рыба: один мужчина отравился.\r\n