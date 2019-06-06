На Херсонщине вспыхнул ботулизм, а на Киевщине массово торговали ядами: новости регионов

Ботулизм открыл сезон "охоты" на Херсонщине. Об этом сообщает "Гривна". Который год весна и лето на Херсонщине не обходятся без случаев ботулизма – заболевания, которое опасно смертельным исходом. В конце мая еще двух жителей нашего региона ботулизм уложил на больничную койку... Это проблема не только местного значения. По Украине количество пострадавших и даже погибших тоже увеличивается с каждым новым сезоном. Вообще ботулизм считается сезонной проблемой: им чаще можно заразиться в тёплое время года. Он таится в некачественно приготовленной вяленой, копченой и соленой рыбе, грибах домашнего консервирования, мясных и рыбных консервах.В Украине случаи ботулизма вызваны в основном потреблением вяленой рыбы. Однако, например, в прошлом году случай ботулизма был зафиксирован в холодное время года: в декабре житель Маловисковского района Кировоградской области съел консервированные овощи домашнего производства. За весь 2018 год по Украине было зарегистрировано 117 случаев заболевания ботулизмом, и 8 людей умерли. В 2017 году МОЗ сообщало о 90 случаях заболевания ботулизмом (в том числе и на Херсонщине), и о 9 умерших.

"Сначала сделайте дороги" - николаевские байкеры о реконструкции Соборной площади.. Под здание Николаевского горсовета, где проходит очередное пленарное заседание сессии, пришли байкеры, чтобы выразить свое негодование по поводу варварского, по их мнению, благоустройства центральной площади города. Об этом сообщает "Новости N". Проект реконструкции центральной площади, предложенный и уже реализуемый городскими властями, а именно – идею закатать площадь в гранит, байкеры назвали "полной дичью". Его никто не согласовывал с горожанами, общественные слушания не проводились. Во-вторых, работы начались без выделения средств, рассчитаны на семь месяцев, и главным аргументом городских властей является то, что хотят успеть ко Дню города.Призвали также не забывать, что под центром города – огромное бомбоубежище, пустоты, и любое неосторожное действие может привести к обвалам и жертвам. Просчитывал ли кто-то просадку грунта? Досконально ли те, кто разрабатывал этот проект, знают, где что под землей находится? Достаточно ли было времени у архитекторов и строителей, чтобы досконально изучить этот вопрос?Протестующие считают, что деньги, которые собираются потратить на эту реконструкцию, можно было бы направить на решение других, более насущных проблем города. Например, на ремонт дорог, которые на многих улицах сейчас в таком состоянии, что по ним не то что трудно ездить, а велика вероятность поломать не только мотоцикл, но и, грубо говоря, себя.

На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие. Об этом сообщает "Фраза". На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие

В Геническом районе Херсонской области на трассе Харьков-Симферополь-Ялта произошла авария с участием VolkswagenPassat B6 и ВАЗ 2106, в результате чего иномарка влетела в остановку. Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе областной полиции.

В результате наезда на остановку пострадала семья местных жителей. От полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра скончалась во время оказания медицинской помощи. В больницу госпитализировали 35-летнего брата погибших. По данному факту начато уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Виновнику аварии может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Появилось видео ДТП, где "скорая" сбила 14-летнюю велосипедистку. Об этом докладывает "20 минут Винница". На Хмельницком шосе 3 июня "скорая" сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедистку. Опубликовали видео, где зафиксирован момент ДТП. Напомним, в понедельник, 3 июня, около 19.30 часов на Хмельницком шоссе произошло ДТП с участием "скорой" и несовершеннолетней велосипедистки. "Скорая" двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Между тем, девочка переезжала дорогу на велосипеде по "зебре". На следующий день полиция опубликовала сообщение, где было указано, что ищут свидетелей и очевидцев данного ДТП. Ситуационный центр Винницы опубликовал видео инцидента. - По словам очевидцев девушка была в наушниках. Поэтому велосипедистка могла не услышать сирену скорой. Водитель кареты скорой начал экстренное торможение и совершил наезд на островок безопасности, чтобы избежать столкновения. Однако, все равно зацепил велосипед и сбил девушку, - рассказала представитель Муниципальной стражи Наталья Дика.

В Южном Буге на Николаевщине нашли сотню браконьерски раколовок. Об этом сообщают "Николаевские новости". В течение 4-5 июня инспекторы рыбоохраны выявляло запрещенные орудия лова в акватории Южного Буга. В результате траления водоема от Вознесенска до Новой Одессы найдены 112 раколовок различного типа. Водные биоресурсы, Которые находились в них, вернули в реку. Об этом сообщилы в Николаевском рыбоохранном патруль.

СБУ блокировала деятельность торговцев ртутью. Об этом докладывает "Главком" .

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и на территории гаражных кооперативов, где хранились опасные вещества, изъято свыше 40 кг ртути и других ядовитых химических соединений. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили противоправную деятельность торговцев опасными веществами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Киевской области наладили нелегальный бизнес по продаже ядовитых и сильнодействующих веществ. Опасный "товар" дельцы сбывали оптовыми партиями в разных регионах Украины. Во время обысков в столичном регионе по месту жительства фигурантов дела и на территории гаражных кооперативов, где хранились опасные вещества, изъято свыше 40 кг ртути и других ядовитых химических соединений. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, других фактов сбыта и источников происхождения опасных веществ. Мероприятия по разоблачению дельцов проводились совместно с Бориспольским отделом Главного управления Нацполиции в Киевской области и в процессуальным руководством Бориспольской местной прокуратуры Киевской области.

На остановке задержали мужчину с 1 кг маковой соломки. Об этом сообщает "Днепр Час". Возле остановки общественного транспорта полицейские остановили подозрительного мужчину. Во время поверхностного осмотра у него в рюкзаке был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку в количестве около 1200 граммов. Как пояснил ранее судимый 38-летний мужчина, наркотическое вещество он хранил для себя. Изъятое направили на экспертное исследование. За незаконное хранение наркотических веществ злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ст. 309 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.