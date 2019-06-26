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26 червня 2019, середа, 13:31 14
Економіка 2019-06-26T16:30:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" призначив головою ради директорів швейцарської "дочки" Фаворова замість Вітренка

"Нафтогаз" призначив головою ради директорів швейцарської "дочки" Фаворова замість Вітренка

Андрій Фаворов
Андрій Фаворов

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" призначила на посаду голови ради директорів своєї дочірньої компанії Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія) керівника газового бізнесу групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова замість виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це свідчать дані комерційного реєстру кантону Женева (Швейцарія) від 24 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, інші два директораи, Ірина Михайленко та Володимир Томаш, перепризначені не були.

В липні 2017 року "Нафтогаз України" збільшив статутний капітал Naftogaz Trading Europe на 8 млн швейцарських франків (8,3 млн доларів) до 10 млн швейцарських франків.

У травні 2017 НАК "Нафтогаз України" припинила повноваження члена ради директорів своєї дочірньої компанії Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія) Сергія Коновця і призначила замість нього Ірину Михайленко.

У 2016 році "Нафтогаз" змінив назву дочірньої швейцарської Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.

Naftogaz Trading Europe є 100% дочірньою компанією "Нафтогазу" і зареєстрована в Женеві (Швейцарія).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Вітренко заявив, що новий голова правління "Укрнафти" буде обраний до вересня.

У той же час Президент України Володимир Зеленський пропонує прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити члена наглядової ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.

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