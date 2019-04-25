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25 апреля 2019, четверг, 19:15 171
Экономика 2019-04-25T19:15:03+03:00
Українські Новини
Новый предправления "Укрнефти" будет избран до сентября, - Витренко

Новый предправления "Укрнефти" будет избран до сентября, - Витренко

Председатель наблюдательного совета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко заявил, что новый председатель правления компании будет выбран до сентября.

Об этом Витренко сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Есть надежда, что летом будет назначен новый председатель правления "Укрнефти". Скорее всего, он будет назначен не раньше июля-августа, в худшем случае - в сентябре", - заявил он.

Также он добавил, что процесс выбора нового предправления компании начнется в мае и он продлится минимум 1-2 месяца.

Акционеры "Укрнефти" прекратили полномочия предправления компании Марка Роллинса с 30 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, Россию обязали выплатить "Укрнефти" $44,5 млн компенсации за захваченные в Крыму активы.

Тем временем, Гез назначен врио предправления "Укрнефти" вместо Роллинса.

Больше новостей о: Укрнефть Марк Роллинс Юрий Витренко

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