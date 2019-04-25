Новый предправления "Укрнефти" будет избран до сентября, - Витренко

Председатель наблюдательного совета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко заявил, что новый председатель правления компании будет выбран до сентября.\r\nОб этом Витренко сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.\r\n"Есть надежда, что летом будет назначен новый председатель правления "Укрнефти". Скорее всего, он будет назначен не раньше июля-августа, в худшем случае - в сентябре", - заявил он.\r\nТакже он добавил, что процесс выбора нового предправления компании начнется в мае и он продлится минимум 1-2 месяца.\r\nАкционеры "Укрнефти" прекратили полномочия предправления компании Марка Роллинса с 30 апреля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Россию обязали выплатить "Укрнефти" $44,5 млн компенсации за захваченные в Крыму активы.\r\nТем временем, Гез назначен врио предправления "Укрнефти" вместо Роллинса.