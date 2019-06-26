Партии Зеленского, Бойко и Тимошенко набирают больше всего голосов на выборах в Раду, - соцопрос

42,7% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 10,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 10,2% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 9,8% - "Европейскую солидарность" и 6,4% - партию "Голос" на выборах Верховной Рады.\r\nСоответствующие результаты опроса были представлены на пресс-конференции в среду, передают Українські Новини.\r\nПри этом респондентам был задан вопрос, за какую политическую силу они проголосовали бы, если бы выборы в Раду состоялись в следующее воскресенье.\r\n5%-й барьер также преодолевает партия "Сила и честь" с 5,2%.\r\nТаким образом, в общем 5%-й барьер преодолевают 6 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.\r\nКроме того, 4,1% респондентов готовы проголосовать за партию "Гражданская позиция", 2,2% - за "Оппозиционный блок" и 2,0% - за Радикальную партию Олега Ляшко.\r\nТакже 51,3% респондентов ответили, что полностью уверены, что пойдут на выборы, 30,1% - скорее всего примут участие в выборах, 9,9% - еще не решили, 3,6% - скорее не будут принимать участие, 4,6% - уверены, что не пойдут на выборы, 0,5% - отказались ответить.\r\nОпрос проводился с 13 июня по 20 июня среди 2 017 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.\r\nСтатистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос" 7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.\r\nПо результатам опроса, проведенного с 14 июня по 19 июня Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS и Комитетом избирателей Украины (КИУ), 47,6% опрошенных за "Слугу народа", 12,4% - за "Оппозиционную платформу", 8,8% - за "Евросолидарность", 8,7% - за "Батьківщину" и 6,8% - за "Голос" на выборах Рады.