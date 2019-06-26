Партії Зеленського, Бойка і Тимошенко набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - соцопитування

42,7% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 10,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 10,2% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 9,8% - "Європейську солідарність" і 6,4% - партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Відповідні результати опитування були представлені на прес-конференції в середу, передають Українські Новини.

При цьому респондентам було поставлено питання, за яку політичну силу вони б проголосували, якби вибори Ради відбулися у наступну неділю.

5%-й бар'єр також долають партія "Сила і честь" з 5,2%.

Таким чином, в загальному 5%-й бар'єр долають 6 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Крім того, 4,1% респондентів готові проголосувати за партію "Громадянська позиція", 2,2% - за "Опозиційний блок" і 2,0% - за Радикальну партію Олега Ляшка.

Також 51,3% респондентів відповіли, що повністю впевнені, що підуть на вибори, 30,1% - швидше за все візьмуть участь у виборах, 9,9% - ще не вирішили, 3,6% - швидше не будуть брати участь, 4,6% - упевнені, що не підуть на вибори, 0,5% - відмовилися відповісти.

Опитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

За результатами опитування, проведеного з 14 червня по 19 червня Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS та Комітетом виборців України (КВУ), 47,6% опитаних за "Слугу народу", 12,4% - за "Опозиційну платформу", 8,8% - за "Євросолідарність", 8,7% - за "Батьківщину" і 6,8% - за "Голос" на виборах Ради.