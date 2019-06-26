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26 июня 2019, среда, 10:42 608
Силовые структуры 2019-06-26T13:00:03+03:00
Українські Новини
Замдиректора Луганского ликеро-водочного завода задержан в Киеве по подозрению в финансировании боевиков

Замдиректора Луганского ликеро-водочного завода задержан в Киеве по подозрению в финансировании боевиков

Удостоверение Держака. Фото: Юрий Луценко/Facebook
Удостоверение Держака. Фото: Юрий Луценко/Facebook

Правоохранители задержали заместителя директора Луганского ликеро-водочного завода (ЛЛВЗ) Дмитрия Держака по подозрению в финансировании боевиков.

Об этом в социальной сети Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основних спонсоров террористов из "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины! На все приходит время расплаты!" - сообщил он.

Других подробностей он не сообщил.

Удостоверения Держака. Фото: Юрий Луценко/FacebookУдостоверения Держака. Фото: Юрий Луценко/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, СБУ накрыла схему финансирования боевиков "ЛДНР" в Винницкой области. Также Генпрокуратура подозревает двух депутатов Госдумы РФ в финансировании "ЛДНР".

Кроме того, СБУ подозревает Gloria Jeans в финансировании терроризма.

Больше новостей о: СБУ Генпрокуратура Боевики Финансирование терроризма Юрий Луценко

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