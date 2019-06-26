Замдиректора Луганского ликеро-водочного завода задержан в Киеве по подозрению в финансировании боевиков

Правоохранители задержали заместителя директора Луганского ликеро-водочного завода (ЛЛВЗ) Дмитрия Держака по подозрению в финансировании боевиков.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.\r\n"Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основних спонсоров террористов из "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины! На все приходит время расплаты!" - сообщил он.\r\n\r\nДругих подробностей он не сообщил.\r\nУдостоверения Держака. Фото: Юрий Луценко\/Facebook\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ накрыла схему финансирования боевиков "ЛДНР" в Винницкой области. Также Генпрокуратура подозревает двух депутатов Госдумы РФ в финансировании "ЛДНР".\r\nКроме того, СБУ подозревает Gloria Jeans в финансировании терроризма.