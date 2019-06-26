Жадан считает избрание президентом Зеленского "недоразумением"

Прозаик, поэт и музыкант Сергей Жадан считает, что Президент Владимир Зеленский находится не на своем месте.

Об этом Жадан рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мне не нравится новый Президент. Но, в принципе, у меня и никаких иллюзий в отношении него не было. Я об этом открыто говорил. Я не являюсь и не был его сторонником. Я поддерживал другого кандидата. Для меня это действительно очень большое недоразумение - то, что этот человек стал президентом Украины", - сказал он.

"Это классическая ситуация, когда человек не на своем месте", - добавил Жадан.

В то же время на вопрос был ли бы музыкант Святослав Вакарчук лучшим Президентом, чем Зеленский, Жадан сказал, что многие могли бы быть лучшим.

"Я думаю, что в ситуации с Зеленским, совсем не тяжело быть лучшим Президентом. Думаю, многие могли бы быть лучшим Президентом (смеется)", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.

Перед выборами Президента Сергей Жадан поддержал флешмоб Святослава Вакарчука против Зеленского.