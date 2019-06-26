Вибори в Раду: ЦВК уже зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 25 червня зареєструвала 841 кандидата в депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах і 339 кандидатів у депутати за списками партій на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що комісія зареєструвала 227 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.\r\nНа сьогодні серед 841 зареєстрованого кандидата у народні депутати в одномандатних виборчих округах: балотуються в порядку самовисування - 229, висунутих політичними партіями - 612.\r\nТакож комісія зареєструвала 339 кандидатів у депутати Верховної Ради, включених до виборчих списків політичних партій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в останній день реєстрації кандидатів в депутати "замінували" Центральну виборчу комісію.\r\nТим часом Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації на вибори в Верховну Раду Комуністичній партії.