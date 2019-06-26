В Харькове ночью неизвестные меняли таблички на проспекте с Григоренко на Маршала Жукова

В Харькове на проспекте Жукова сегодня вечером начали заменять таблички - с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова.

Новые указатели заметили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31, сообщает "UA Харьков".

Как рассказал житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.

"У дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров...", - рассказал Тимохин.

На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

На проспекте в Харькове меняют таблички. Фото: "UA Харьков"

19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.

Кабмин просит ГПУ проверить законность возвращения в Харькове проспекту Григоренко имени Жукова