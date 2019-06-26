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26 червня 2019, середа, 08:51 12
Суспільство 2019-06-26T08:55:36+03:00
Українські Новини
У Харкові вночі невідомі змінювали таблички на проспекті Григоренка на Маршала Жукова

У Харкові вночі невідомі змінювали таблички на проспекті Григоренка на Маршала Жукова

На проспекті в Харкові міняють таблички. Фото:
На проспекті в Харкові міняють таблички. Фото: "UA Харків"

У Харкові на проспекті Жукова сьогодні ввечері почали замінювати таблички - з ім. Григоренко на пр. Маршала Жукова.

Нові покажчики помітили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31, повідомляє "UA Харків".

Як розповів житель Харкова Сергій Тимохін, його знайомий, мешканець одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються вдертися невідомі.

"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали собі. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов з хати, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі? Сказали, що вночі цього робити не варто. По-перше, це турбує мешканців. По-друге, я розумію, що є рішення, треба показати всі папери і зробити це вдень, щоб це було не, як у крадіїв...", — розповів Тимохін.

На місце викликали поліцію. Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра.

Люди, які змінювали таблички, не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди.

На проспекті в Харкові міняють таблички. Фото: На проспекті в Харкові міняють таблички. Фото: "UA Харків"

19 червня Харківська міська рада проголосував за повернення імені Жукова проспекту. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. В той же день з позовом в Харківський окружний адмінсуд звернувся представник народного депутата України Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою в поліцію після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам'яті в свою чергу звернувся в ГПУ. В'ятрович назвав обіцянку Кернеса із повернення проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею.

Кабмін просить ГПУ перевірити законність повернення у Харкові проспекту Григоренка імені Жукова

 
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