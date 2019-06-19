Кабмин просит ГПУ проверить законность возвращения в Харькове проспекту Григоренко имени Жукова

Кабинет Министров просит Генеральную прокуратуру проверить законность возвращения Харьковским горсоветом проспекту Григоренко имени советского полководца, маршала Георгия Жукова.\r\nОб этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.\r\nВице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предложил Кабмину призвать депутатов Харьковского горсовета и председателя горсовета, мэра Харькова Геннадия Кернеса, пересмотреть это решение и вернуть проспекту имя диссидента, правозащитника, основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко.\r\nМинистр юстиции Павел Петренко сказал, что Кабмин может отреагировать на решение Харьковского горсовета, обратившись к нему с призывом не допускать нарушения закона, а также обратиться в правоохранительные органы, в частности в Генпрокуратуру, с поручением проверить законность такого решения горсовета.\r\nГройсман поручил подготовить такое обращение к местному совету и правоохранителям.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.\r\nРанее мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно.\r\nВятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой