Зеленский регламентировал деятельность Офиса Президента и переназначил его руководство

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и переназначил руководство Администрации Президента руководителями Офиса.

Об этом говорится в указах №436-450 от 25 июня, передают Українськi Новини.

Согласно указу, Офис Президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основным заданием которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом определенных Конституцией полномочий.

В состав Офиса входят: руководитель Офиса, первый заместитель и заместители, руководитель аппарата, первый помощник и помощники Президента, советники Президента, пресс-секретарь Президента, представители и уполномоченные Президента, кабинет Президента, кабинет руководителя Офиса, директораты и департаменты.

Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Администрации Президента и назначил его первым заместителем руководителя Офиса Президента (указы №437 и 438).

Также Президент уволил Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку, Кирила Тимошенко с должности заместителя главы Администрации и назначил их заместителями руководителя Офиса (указы №439-448).

Зеленский, кроме того, уволил Алексея Днипрова с должности руководителя аппарата Администрации и назначил его руководителем аппарата Офиса (указы №449-450)

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня Зеленский создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента.

Зеленский уволил Андрей Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководимтелем Офиса Президента.