Избрание подозреваемым в госизмене и терроризме наказания исключительно в виде ареста признано неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в государственной измене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в суде.\r\nПо его словам, на заседании во вторник, 25 июня, Большая палат КС признала неконституционным положение 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, согласно с которым к подозреваемым в преступлениях против основ нацбезопасности и терроризме нельзя применять какие-либо другие меры пресечения, кроме содержания под стражей.\r\nАвторами конституционной жалобы были депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная), обвиняемая в терроризме, и экс-главы Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, подозреваемый в госизмене.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Леонид Кучма и Владимир Зеленский подозреваются в подготовке к финансированию терроризма, госизмене и препятствовании ВСУ.\r\nТем временем расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, завершено.