Лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину

Лохина - корисна літня ягода, яка хоч і за зовнішнім виглядом нагадує чорницю, різниця між ними виражається в наявності тих або інших корисних речовин.

Лохина відноситься до сімейства Вересових і зростає при помірному і холодному кліматі: у тундрі, лісовій зоні і верхньому поясі гір. Її батьківщина - Північна Америка - від Аляски до Ньюфаудленда, Кавказ, Алтай, північ Азії. Якщо чорницю легко знайти в українських лісах, то лохину потрібно самому вирощувати на плантаціях.

В Україні промислове вирощування лохини знаходиться на високому рівні. Площі під насадженнями лохини стрімко розширюються. Ягода обігнала за розміром плантацій навіть малину, повідомляє ЕastFruit з посиланням на експерта ягідного ринку, керуючого партнера компанії FruiTech Олега Босого.

За його словами, за останні 12 років лохина з нішевого, маловідомого продукту, перетворилася в одну з основних ягідних культур і зайняла 3 місце після чорної смородини і суниці садової в структурі комерційних площ.

Корисні властивості лохини

Лохина містить: каротин, провітамін А, аскорбінову кислоту, всі вітаміни групи В, вітаміни К, Р і РР, який забезпечує еластичність капілярів шкіри і зменшує ризик варикозного розширення вен. Крім того, лохина зміцнює стінки кровоносних судин, нормалізує роботу серця, підтримує роботу кишечника і підшлункової залози, уповільнює старіння мертвих клітин. Ягоди лохини рекомендують вживати діабетикам, так як вони сприяють відновленню тканин, посилюють дію лікарських препаратів, що знижують рівень цукру в крові, посилюють обмін речовин.

В лохині міститься ресвератрол - речовина з групи поліфенолів, яка має протизапальні, протипухлинні, кардіо - і гепатопротекторні властивості.

Калорійність лохини

Лохина є дієтичним продуктом - 61 ккал на 100 грам продукту.

Небезпечні властивості лохини

Її потрібно вживати в помірній кількості, так як в ній відзначається підвищений вміст антиоксидантів, які у великій кількості можуть порушити м'язові функції, так як перешкоджають надходженню кисню в м'язи. Вживати лохину обережно необхідно вагітним і жінкам, які годують, так як в ній містяться речовини, що викликають інтоксикацію і алергію у дитини.

Як вживати лохину

Ягоди найбільш корисні і смачні, якщо їх вживати у свіжому вигляді. Але для різноманітності можна використовувати лохину в рецептах. Вона добре поєднується з полуницею, чорницею, журавлиною, малиною, а також з бананами і грушами.

З лохини виходять смачні смузі, молочні коктейлі. Вона стане добрим наповнювачем для йогурту і сиру. Також ягоду можна додавати в домашню випічку.

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