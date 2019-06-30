Лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину

Лохина - корисна літня ягода, яка хоч і за зовнішнім виглядом нагадує чорницю, різниця між ними виражається в наявності тих або інших корисних речовин.\r\nЛохина відноситься до сімейства Вересових і зростає при помірному і холодному кліматі: у тундрі, лісовій зоні і верхньому поясі гір. Її батьківщина - Північна Америка - від Аляски до Ньюфаудленда, Кавказ, Алтай, північ Азії. Якщо чорницю легко знайти в українських лісах, то лохину потрібно самому вирощувати на плантаціях.\r\nВ Україні промислове вирощування лохини знаходиться на високому рівні. Площі під насадженнями лохини стрімко розширюються. Ягода обігнала за розміром плантацій навіть малину, повідомляє ЕastFruit з посиланням на експерта ягідного ринку, керуючого партнера компанії FruiTech Олега Босого.\r\nЗа його словами, за останні 12 років лохина з нішевого, маловідомого продукту, перетворилася в одну з основних ягідних культур і зайняла 3 місце після чорної смородини і суниці садової в структурі комерційних площ.\r\nКорисні властивості лохини\r\nЛохина містить: каротин, провітамін А, аскорбінову кислоту, всі вітаміни групи В, вітаміни К, Р і РР, який забезпечує еластичність капілярів шкіри і зменшує ризик варикозного розширення вен. Крім того, лохина зміцнює стінки кровоносних судин, нормалізує роботу серця, підтримує роботу кишечника і підшлункової залози, уповільнює старіння мертвих клітин. Ягоди лохини рекомендують вживати діабетикам, так як вони сприяють відновленню тканин, посилюють дію лікарських препаратів, що знижують рівень цукру в крові, посилюють обмін речовин.\r\nВ лохині міститься ресвератрол - речовина з групи поліфенолів, яка має протизапальні, протипухлинні, кардіо - і гепатопротекторні властивості.\r\nКалорійність лохини\r\nЛохина є дієтичним продуктом - 61 ккал на 100 грам продукту.\r\nНебезпечні властивості лохини\r\nЇї потрібно вживати в помірній кількості, так як в ній відзначається підвищений вміст антиоксидантів, які у великій кількості можуть порушити м'язові функції, так як перешкоджають надходженню кисню в м'язи. Вживати лохину обережно необхідно вагітним і жінкам, які годують, так як в ній містяться речовини, що викликають інтоксикацію і алергію у дитини.\r\nЯк вживати лохину\r\nЯгоди найбільш корисні і смачні, якщо їх вживати у свіжому вигляді. Але для різноманітності можна використовувати лохину в рецептах. Вона добре поєднується з полуницею, чорницею, журавлиною, малиною, а також з бананами і грушами.\r\nЗ лохини виходять смачні смузі, молочні коктейлі. Вона стане добрим наповнювачем для йогурту і сиру. Також ягоду можна додавати в домашню випічку.\r\nРаніше Українські Новини повідомили про 10 причин, щоб почати їсти малину.\r\nТакож раніше був розвіяний міф про чорницю, яка покращує зір.\r\nМіністр охорони здоров'я Ульяна Супрун розповіла про користь шовковиці, вишень і черешень.\r\n