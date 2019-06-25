подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 15:20 211
Силовые структуры 2019-06-25T15:20:58+03:00
Українські Новини
Видео об оккупации Румынией части Украины: суд по требованию СБУ назначил экспертизу

Видео об оккупации Румынией части Украины: суд по требованию СБУ назначил экспертизу

Видео оккупации Румынией части Украины. Фото: скриншот c Youtube
Видео оккупации Румынией части Украины. Фото: скриншот c Youtube

Суд назначил лингвистическую экспертизу опубликованной в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины в 2022 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло 3 июня уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды) Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что 26 мая на видеохостинге YouTube неустановленными лицами размещено видео о том, как в 2022 году Румыния может оккупировать часть территории Украины, а именно Черновицкую и часть Одесской областей, воспользовавшись возможной активизацией боевых действий Российской Федерации на Востоке Украины.

Для определения наличия в данной видеозаписи признаков уголовного правонарушения СБУ попросила суд назначить экспертизы.

Суд 20 июня эту просьбу удовлетворил и поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции провести судебно-лингвистическую экспертизу.

"Ответ на поставленные вопросы предоставить с учетом общественно-политической ситуации в Украине, в период с 30.11.2013 по настоящее время", - отмечается в решении суда.

Определение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство и поручила Службе безопасности Украины расследовать факт публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины.

26 мая на YouTube было опубликовано любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Больше новостей о: Румыния Оккупация Лингвист

Архив
Новости
День летнего солнцестояния отличился новыми температурными рекордами 15:42
Убийство 5-летнего мальчика: суд оставил в силе арест полицейского 15:35
Видео оккупации Румынией части Украины. Фото: скриншот c Youtube
Видео об оккупации Румынией части Украины: суд по требованию СБУ назначил экспертизу 15:20
"Киевский бронетанковый" опровергает информацию о присвоении должностными лицами 9 млн гривен 15:16
Украина и Грузия оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ 15:05
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды 23:25
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok