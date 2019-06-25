Видео об оккупации Румынией части Украины: суд по требованию СБУ назначил экспертизу

Суд назначил лингвистическую экспертизу опубликованной в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины в 2022 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло 3 июня уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды) Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что 26 мая на видеохостинге YouTube неустановленными лицами размещено видео о том, как в 2022 году Румыния может оккупировать часть территории Украины, а именно Черновицкую и часть Одесской областей, воспользовавшись возможной активизацией боевых действий Российской Федерации на Востоке Украины.

Для определения наличия в данной видеозаписи признаков уголовного правонарушения СБУ попросила суд назначить экспертизы.

Суд 20 июня эту просьбу удовлетворил и поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции провести судебно-лингвистическую экспертизу.

"Ответ на поставленные вопросы предоставить с учетом общественно-политической ситуации в Украине, в период с 30.11.2013 по настоящее время", - отмечается в решении суда.

Определение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство и поручила Службе безопасности Украины расследовать факт публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины.

26 мая на YouTube было опубликовано любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.