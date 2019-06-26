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26 июня 2019, среда, 06:31 155 Документ
Президент 2019-06-26T06:31:01+03:00
Українські Новини
Зеленский не знает какие больницы получат 200 "скорых", которые он рекламировал

Зеленский не знает какие больницы получат 200 "скорых", которые он рекламировал

Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru
Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru

Администрация Президента (АП) Украины сообщила, что Фонд Рината Ахметова, купивший для детских больниц в областных и районных центрах 200 специализированных автомобилей скорой медицинской помощи, самостоятельно отобрал поставщика и взял на себя функции заключение договоров с больницами и распределения автомобилей.

Об этом говорится в ответе АП на запрос Українських Новин.

"О предоставлении информации по вопросам, связанным с передачей детским больницам 200 специализированных автомобилей "Скорая помощь", отмечаем, что 14 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал проект о передаче 200 автомобилей "Скорая помощь" украинским больницам", - сказано в документе.

Также в ответе АП подчеркнули, что "проект осуществляется благодаря благотворительному взносу Фонда Рината Ахметова, который взял на себя не только расходы по закупке, но и функции по отбору поставщика автомобилей и заключение договоров с больницами".

Уточним, 20 июня директор по коммуникациям в System Capital Management Наталья Емченко анонсировала покупку Фондом Рината Ахметова 200 автомобилей скорой медпомощи для больниц Украины до конца 2019 года. "Анонсируем сегодня этот большой проект, в котором прекрасно все. Это будет 136 скорых (Peugeot и Ford) разной комплектации. И еще 64 внедорожника, оборудованных медицинской техникой, для отдаленных территориальных общин", - написала Емченко на своей странице в социальной сети Facebook.

14 июня Президент Зеленский сообщил о покупке 200 автомобилей скорой медпомощи для детских больниц за средства меценатов. "200 специальных "скорых" для более чем 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - сказано в микроблоге Twitter.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорился с украинскими бизнесменами: с Виктором Пинчуком - о финансовой поддержке военных, с Ринатом Ахметовым - медицины и автодорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знает.

Источник : Українські новини
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