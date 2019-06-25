Упрощенная процедура получения гражданства для иностранцев-добровольцев вступит в силу 25 августа

Закон об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, вступит в силу 25 августа.\r\nЗакон опубликован во вторник, 25 июня, в парламентской газете "Голос України" и вступает в силу через 2 месяца после опубликования, передают Українськi Новини.\r\nСогласно закону, иностранцы, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины и получили вид на жительство, считаются такими, которые находятся на территории Украины на законных основаниях на время участия в ее защите.\r\nТакие лица смогут получить вид на временное проживание, а отсутствие у них места проживания в Украине не будет причиной в отказе предоставления вида.\r\nДоказательством участия в конфликте для иностранцев будет справка от Министерства обороны и органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные формирования, а также справка от командира подразделения или решение суда.\r\nТак, иностранцы-добровольцы смогут по их ходатайству получить гражданство Украины.\r\nОт добровольцев из страны агрессора запрещается требовать предоставление документов, для получения которых необходимо обращаться в органы такой страны или находиться на ее территории.\r\nИностранцы-добровольцы также не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна признана Украиной государством-агрессором.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 июня Верховная Рада упростила получение украинского гражданства иностранцами-добровольцами.