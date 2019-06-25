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25 июня 2019, вторник, 11:13 503
Политика 2019-06-25T13:00:04+03:00
Українські Новини
Упрощенная процедура получения гражданства для иностранцев-добровольцев вступит в силу 25 августа

Упрощенная процедура получения гражданства для иностранцев-добровольцев вступит в силу 25 августа

Военный. Фото: facebook.com/ato.news
Военный. Фото: facebook.com/ato.news

Закон об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, вступит в силу 25 августа.

Закон опубликован во вторник, 25 июня, в парламентской газете "Голос України" и вступает в силу через 2 месяца после опубликования, передают Українськi Новини.

Согласно закону, иностранцы, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины и получили вид на жительство, считаются такими, которые находятся на территории Украины на законных основаниях на время участия в ее защите.

Такие лица смогут получить вид на временное проживание, а отсутствие у них места проживания в Украине не будет причиной в отказе предоставления вида.

Доказательством участия в конфликте для иностранцев будет справка от Министерства обороны и органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные формирования, а также справка от командира подразделения или решение суда.

Так, иностранцы-добровольцы смогут по их ходатайству получить гражданство Украины.

От добровольцев из страны агрессора запрещается требовать предоставление документов, для получения которых необходимо обращаться в органы такой страны или находиться на ее территории.

Иностранцы-добровольцы также не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна признана Украиной государством-агрессором.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Верховная Рада упростила получение украинского гражданства иностранцами-добровольцами.

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