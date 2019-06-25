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25 червня 2019, вівторок, 11:13 13
Політика 2019-06-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
Спрощена процедура отримання громадянства для іноземців-добровольців набуде чинності 25 серпня

Спрощена процедура отримання громадянства для іноземців-добровольців набуде чинності 25 серпня

Військовий. Фото: facebook.com/ato.news
Військовий. Фото: facebook.com/ato.news

Закон про спрощення отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України, набуде чинності 25 серпня.

Закон опублікований у вівторок, 25 червня, в парламентській газеті "Голос України" та набирає чинності через 2 місяці після опублікування, передають Українські Новини.

Відповідно до закону, іноземці, які брали участь у захисті територіальної цілісності України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які знаходяться на території України на законних підставах на час участі в її захисті.

Такі особи зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання, а відсутність у них місця проживання в Україні не буде причиною у відмові надання виду.

Доказом участі в конфлікті для іноземців буде довідка від Міністерства оборони і органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають збройні формування, а також довідка від командира підрозділу або рішення суду.

Так, іноземці-добровольці зможуть за їх клопотанням отримати громадянство України.

Від добровольців з країни агресора забороняється вимагати надання документів, для отримання яких необхідно звертатися в органи такої країни або перебувати на її території.

Іноземці-волонтери також не можуть бути добровільно або примусово повернуті в країну походження або третю країну, видані іншій державі для відбування покарання, якщо така країна визнана Україною державою-агресором.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Верховна Рада спростила отримання українського громадянства іноземцями-добровольцями.

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