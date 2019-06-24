В четырех вузах Харькова искали взрывчатку

Полиция эвакуировала в понедельник около 6 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 вузов в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Утром 24 июня на электронную почту Харьковского национального университета радиоэлектроники и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова поступило сообщение о минировании этих вузов.

Позже поступили сообщения о закладке взрывчатки в зданиях Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

По указанным адресам выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители обследовали 9,4 тыс. кв. м помещений и 2,6 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали около 6 тыс.человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные 20 июня сообщили о минировании всех 229 детских садов в Харькове, а также развлекательного заведения на улице Полтавский Шлях, аэропорта, железнодорожного вокзала, станции метрополитена "Исторический музей" и коворкинга на ул. Благовещенской.

Также в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.