В четырех вузах Харькова искали взрывчатку

Полиция эвакуировала в понедельник около 6 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 вузов в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nУтром 24 июня на электронную почту Харьковского национального университета радиоэлектроники и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова поступило сообщение о минировании этих вузов.\r\nПозже поступили сообщения о закладке взрывчатки в зданиях Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.\r\nПо указанным адресам выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.\r\nПравоохранители обследовали 9,4 тыс. кв. м помещений и 2,6 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали около 6 тыс.человек.\r\nНикаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.\r\nИнформация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.\r\nРешается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестные 20 июня сообщили о минировании всех 229 детских садов в Харькове, а также развлекательного заведения на улице Полтавский Шлях, аэропорта, железнодорожного вокзала, станции метрополитена "Исторический музей" и коворкинга на ул. Благовещенской.\r\nТакже в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.