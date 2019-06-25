Слова Порошенко попали в выступление Зеленского из-за стереотипов неназванных работников, – результаты расследования

Администрация Президента (АП) Украины сообщила, что в речи Президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе (Бельгия) были использованы тезисы и высказывания Петра Порошенко, названные "откровенным плагиатом", по причине стереотипных подходов неназванных государственных служащих и использования ими имеющихся наработок.

Об этом говорится в ответе АП на запрос Українських Новин.

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления Президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - сказано в документе.

Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".

Уточним, 5 июня бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате высказываний бывшего Президента Петра Порошенко во время выступления в Брюсселе (Бельгия).

В тот же день заместитель главы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал расследование относительно плагита в выступлении Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе (Бельгия).

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИДа с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - прокомментировали в АП. Ранее Администрация Президента расценивала факт плагиата как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел (МИД) Украины и провокацию со стороны команды Петра Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, социальные сети взбудоражила речь Зеленского в Брюсселе (Бельгия) на его совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, на которой генсекретарь сообщил, что НАТО выделило на поддержу Украины 40 млн евро.