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24 июня 2019, понедельник, 15:49 340
Общество 2019-06-24T15:49:10+03:00
Українські Новини
Филарета лишили канонических прав и обязанностей по управлению епархией, но оставили в составе епископата церк

Филарета лишили канонических прав и обязанностей по управлению епархией, но оставили в составе епископата церкви

Патриарх Филарет. Фото: obozrevatel
Патриарх Филарет. Фото: obozrevatel

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) оставил почетного патриарха ПЦУ Филарета в составе епископата церкви, но лишил связанных с управлением епархией канонических прав и обязанностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы церкви, передают Українськi Новини.

"Учитывая указанное, но также принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако лишился канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией", - написано в нем.

Согласно ему, в понедельник на территории Софийского собора в Киеве прошло заседание Священного Синода, в котором приняли участие все его члены кроме Филарета и архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (по уважительной причине).

В связи с тем, что Филарет в отведенный срок не выполнил решения Синода о представлении на регистрацию документов Киевской епархии и принятии их в непосредственной подчинение ПЦУ, было принято подчинить Епифанию, как их непосредственном епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата.

Кроме того Синод исключил преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии из епископата ПЦУ за активное участие в возмущении противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решением, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам.

Запрещенные в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение 1 месяца обратиться к Синоду путем подачи прошения на имя Епифания о рассмотрении их дел.

Синод также определил, что принятие клириками рукоположения в епископский сан без избрания Синодом является основанием для категорического отказа в удовлетворении их просьб быть принятыми в состав епископата.

Также было определено, что единолично созванное и проведенное Филаретом 20 июня во Владимирском соборе Киева собрание не имело никаких полномочий на принятие решений, а именно относительно решений Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018года.

Как сообщали Українськi Новини, Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве.

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом и констатирует его конфликт со всей поместной церковью.

Больше новостей о: Патриарх Филарет Синод Православной церкви Украины Епископат

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