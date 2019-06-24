Філарета позбавили канонічних прав і обов'язків з управління єпархією, але залишили в складі єпископату церкви

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) залишив почесного патріарха ПЦУ Філарета в складі єпископату церкви, але позбавив пов'язаних з управлінням єпархією канонічних прав і обов'язків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби церкви, передають Українські Новини.

"Враховуючи зазначене, а також беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, проте позбувся канонічних прав і обов'язків, пов'язаних з управлінням єпархією", - написано в ньому.

Згідно з ним, у понеділок на території Софійського собору в Києві відбулося засідання Священного Синоду, в якому взяли участь усі його члени крім Філарета і архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

У зв'язку з тим, що Філарет у відведений термін не виконав рішення Синоду про подання на реєстрацію документів Київської єпархії та прийнятті їх в безпосередній підпорядкування ПЦУ, було прийнято підпорядкувати Єпіфанія, як їх безпосередньому єпархіальному архієрею, всі приходи і монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату.

Крім того Синод відкинув преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, і преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Бєлгородської єпархії з єпископату ПЦУ за активну участь в обуренні протистояння в церковному середовищі, свідоме спротив соборним рішенням, порушення 34 Апостольського правила, участь у здійсненні рукоположений у чужій єпархії всупереч Статуту і канонічних правил.

Заборонені у священнослужінні архімандрит Андрій (Маруцак) та ієромонах Ілля (Зеленський) можуть письмово протягом 1 місяця звернутися до Синоду шляхом подачі прохання на ім'я Єпіфанія про розгляд їх справ.

Синод також визначив, що прийняття кліриками рукоположення в єпископський сан без обрання Синодом є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх прохань бути прийнятими до складу єпископату.

Також було визначено, що одноосібно скликані і проведене Філаретом 20 червня у Володимирському соборі Києва збори не мають жодних повноважень на прийняття рішень, а саме щодо рішень Помісного Собору УПЦ Київського патріархату 15 грудня 2018года.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфанію передадуть у підпорядкування всі приходи і монастирі УПЦ в Києві.

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заперечує міжособистісний конфлікт з почесним патріархом ПЦУ Філаретом і констатує його конфлікт з усією помісною церквою.