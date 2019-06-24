Через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід, - ДСНС

Накопичення діоксиду азоту і формальдегіду у повітрі зафіксовано у Києві з-за спекотної погоди.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"В результаті сухої, спекотної погоди без опадів і відсутність значного вітру в Києві відбулося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин у приземному шарі повітря. Починаючи з 10 червня спостерігається поступове накопичення діоксиду азоту NO2 і формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається в кінці тижня (в п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а з понеділка знову поступово зростає", - сказано в ньому.

Поліпшення ситуації очікується в останні дні червня.

Формальдегід - це подразнюючий газ, викликає дегенеративні процеси в клітинах органів, сенсибілізує шкіру.

Діоксид азоту може подразнювати слизові оболонки дихальних шляхів.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві через спеку рівень забруднення повітря зріс до гранично допустимого.

Тим часом робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.