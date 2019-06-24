В Киеве на Политехе полыхали гаражи

В ночь на 24 июня в Киеве по адресу улица Виктора Ярмолы, 32-38 произошел пожар. Во дворе жилого дома горели гаражи. Чтобы потушить пламя, выезжали пожарные. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вызов на линию «101» поступил около 01:25, сообщает Информатор.

Когда прибыли спасатели, то было установлено, что огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. Горели два гаража и мусор за ними. Чтобы попасть во внутрь, пожарные вскрывали ворота с помощью бензореза.

Также на улицу выбежал хозяин гаража, который не горел и выгнал свой автомобиль на улицу. Стоит отметить, что в сгоревших сооружениях машин не было. Внутри хранились только личные вещи. Уже в 01:46 пожар локализовали, а в 01:50 ликвидировали.

На месте работали две единицы основной техники и около 10 человек личного состава. Также дежурили патрульные и медики. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания будут выясняться, но, предварительно, причиной пожара стал горящий мусор, который был за гаражами.

Напомним, масштабный пожар начался под Киевом: полыхали склады.

Ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.