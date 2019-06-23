Відео дня: учасники KievPride встановили світовий рекорд

Сьогодні, 23 червня, в Києві пройшов Марш рівності, організований ЛГБТ-спільнотою KyivPride.

З самого ранку центр столиці занурився в море різнокольорових прапорів, музики і незвично одягнених людей, пише "Інформатор".

На заході поставили світовий рекорд. Вантажний дрон підняв веселковий прапор розміром 4х6 метрів. Це 24 квадратних метри. Раніше ніколи квадрокоптери не піднімали в повітря прапори таких масштабів. Безліч різнобарвної символіки і радісні посмішки учасників маршу не можна було не помітити. Відчувалося, що в цей момент активісти відчували себе вільними.

Наприкінці Маршу рівності учасники багаторазово голосно подякували правоохоронцям за відмінну роботу і рівень безпеки. Дійсно, співробітники поліції і Нацгвардейцы контролювали колони активістів і уважно стежили за обстановкою. Саме тому парад пройшов в спокійній і досить мирній обстановці.

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшла хода на підтримку ЛГБТ.

Організатори "Київпрайд" заявили, що 23 червня в ході в Києві взяли участь 8 тис. осіб.