В центре Парижа произошел пожар, есть жертвы

Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в здании в центре Парижа.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.\r\nОдин человек погиб, выпрыгнув из окна шестиэтажного многоквартирного дома, расположенного в 11-м районе, в котором также размещались ресторан и хаммам.\r\nО пожаре сообщили около 5 утра и 200 пожарным понадобилось почти четыре часа, чтобы взять его под контроль.\r\nПо словам пожарных, планировка здания, построенного в 1970 году и ремонтные работы на его фасаде, усложнила спасательные операции. Причина пожара пока неизвестна.\r\nВ общей сложности 27 человек получили легкие травмы и надышались дымом, еще один пострадавших находится в тяжелом состоянии.\r\nНапомним, что в фешенебельном районе Парижа случился пожар, сначала сообщалось, что 7 человек погибли. Позже поступила информация о том, что пожар в Париже забрал жизнь 8 человек, а дом могла поджечь местная сумасшедшая. Сумасшедшую, которая подожгла дом, ранее судили за поджог. Кроме того, женщина регулярно проходила лечение в психбольнице.\r\n \r\n