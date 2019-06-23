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23 июня 2019, воскресенье, 18:42 11
Европа 2019-06-23T18:49:21+03:00
Українські Новини
В центре Парижа произошел пожар, есть жертвы

В центре Парижа произошел пожар, есть жертвы

Пожар в центре Прижа. Фото: @PCParisSeine
Пожар в центре Прижа. Фото: @PCParisSeine

Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в здании в центре Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Один человек погиб, выпрыгнув из окна шестиэтажного многоквартирного дома, расположенного в 11-м районе, в котором также размещались ресторан и хаммам.

О пожаре сообщили около 5 утра и 200 пожарным понадобилось почти четыре часа, чтобы взять его под контроль.

По словам пожарных, планировка здания, построенного в 1970 году и ремонтные работы на его фасаде, усложнила спасательные операции. Причина пожара пока неизвестна.

В общей сложности 27 человек получили легкие травмы и надышались дымом, еще один пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в фешенебельном районе Парижа случился пожар, сначала сообщалось, что 7 человек погибли. Позже поступила информация о том, что пожар в Париже забрал жизнь 8 человек, а дом могла поджечь местная сумасшедшая. Сумасшедшую, которая подожгла дом, ранее судили за поджог. Кроме того, женщина регулярно проходила лечение в психбольнице.

 

 

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