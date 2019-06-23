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23 червня 2019, неділя, 12:45 53
Силові структури 2019-06-23T16:00:02+03:00
Українські Новини
Дані МВС і "Київпрайду" про кількість учасників маршу ЛГБТ відрізняються майже в три рази

Дані МВС і "Київпрайду" про кількість учасників маршу ЛГБТ відрізняються майже в три рази

Марш рівності.
Марш рівності.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в ході підтримки ЛГБТ в Києві взяли участь до 3 тис. чоловік.

Про це він повідомив журналістам на спільному з главою Національної поліції Сергієм Князєвим брифінгу, передають Українські новини.

"До 3 тис. було учасників у цих заходах", - заявив Яровий.

Заступник міністра підкреслив, що правоохоронці не отримували інформації про потерпілих у ході маршу.

"Національна поліція застосовувала стільки особового складу, скільки вважала за потрібне. Але менше, ніж у минулому році, значно менше", - зазначив Князєв.

Глава Нацполіції додав, що для забезпечення правопорядку були також задіяні Національна гвардія і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Щодо чоловіка, який на початку маршу намагався вирвати плакат в учасників колони, Князєв заявив, що він був доставлений у відділення поліції, і допустив, що у разі виявлення факту порушення порядку на нього може бути складений адмінпротокол.

Князєв сказав, що серйозних порушень у ході маршу не зафіксовано.

За словами директора громадської організації "Київпрайд" Руслани Панухник, в ході на підтримку ЛГБТ в Києві взяли участь 8 тис. осіб. "На даний момент у нас є попередня цифра учасників і учасниць. Наші волонтери стояли на рамках і рахували кількість учасників. Нас даний момент ми говоримо про понад 8 тис. учасників", - сказала вона.

Панухник зазначила, що поліція якісно забезпечувала порядок на заході.

В "Київпрайду" немає даних про потерпілих у ході маршу.

Як повідомляли Українські Новини, як повідомила Нацполіція, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи.

Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.

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