підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 червня 2019, неділя, 11:25 26
Силові структури 2019-06-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Група осіб готувала провокації на Марші рівності: їм "світить" до 7 років в'язниці

Група осіб готувала провокації на Марші рівності: їм "світить" до 7 років в'язниці

Марш рівності.
Марш рівності.

Поліція затримала групу осіб, готувала провокації на "Марш рівності", який проходить 23 червня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

"Дев'ять правопорушників затримані, розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, відомо, що вік зловмисників - від 18 до 48 років, - сказано в ньому.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньої правової кваліфікації ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, як повідомила Нацполіція, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані у презервативи.

Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.

Більше новин про: Нацполіція Марш рівності КиївПрайд

Архів
Новини
Дані МВС і "Київпрайду" про кількість учасників маршу ЛГБТ відрізняються майже в три рази 12:45
ЦВК відмовила в реєстрації на вибори в Раду Комуністичній партії 12:15
Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки 11:50
Група осіб готувала провокації на Марші рівності: їм "світить" до 7 років в'язниці 11:25
Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення 11:00
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
На виборах впевнено лідирує "Слуга народу", а "Голос" Вакарчука на останньому прохідному місці 15:31
Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму 18:06
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Сьогодні відбудеться прощання з Тимчуком 10:01
Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму 18:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok