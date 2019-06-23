Група осіб готувала провокації на Марші рівності: їм "світить" до 7 років в'язниці

Поліція затримала групу осіб, готувала провокації на "Марш рівності", який проходить 23 червня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

"Дев'ять правопорушників затримані, розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, відомо, що вік зловмисників - від 18 до 48 років, - сказано в ньому.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньої правової кваліфікації ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, як повідомила Нацполіція, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані у презервативи.

Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.